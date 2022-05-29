Bloomberg: держатели российских евробондов не получили выплат. Возникла угроза дефолта

Однако позднее в тот же день, как указывает агентство, центральный депозитарий России — Национальный расчетный депозитарий (НРД) — сообщил о списании средств с его счета в пользу депонентов. Как сообщало российское правительство, выплата купонных доходов по еврооблигациям НРД означает, что обязательства выполнены.



20 мая Минфин России сообщил, что полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода по евробондам. Средства перечислены платежному агенту по еврооблигациям — Национальному расчетному депозитарию. «Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — сообщило ведомство.



РБК направил запрос в Минфин.



Минфин США не стал продлевать лицензию, разрешавшую обслуживать государственный внешний долг России в долларах. Без этой лицензии Россия не сможет производить выплаты любым держателям ее международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США, а если в евро — по крайней мере до американских инвесторов. По условиям документа, выплаты невозможны со счетов Минфина, Банка России или Фонда национального благосостояния, заблокированных американскими финансовыми институтами.



Российский Минфин объявил, что будет платить в рублях с возможностью последующей конвертации через Национальный расчетный депозитарий.



