Bloomberg: держатели российских евробондов не получили выплат. Возникла угроза дефолта(1)
Держатели российских евробондов по состоянию на вечер пятницы, 27 мая, не получили выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн. В результате наступил 30-дневный грейс-период — фиксированный срок, за который нужно исправить ситуацию, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, если в течение 30 дней деньги не поступят на счета, по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.
Речь идет выплатах по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году на сумму $71,25 млн и €26,5 млн ($28,5 млн) со сроком погашения в 2036 году, передает РБК.
Однако позднее в тот же день, как указывает агентство, центральный депозитарий России — Национальный расчетный депозитарий (НРД) — сообщил о списании средств с его счета в пользу депонентов. Как сообщало российское правительство, выплата купонных доходов по еврооблигациям НРД означает, что обязательства выполнены.
20 мая Минфин России сообщил, что полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода по евробондам. Средства перечислены платежному агенту по еврооблигациям — Национальному расчетному депозитарию. «Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — сообщило ведомство.
РБК направил запрос в Минфин.
Минфин США не стал продлевать лицензию, разрешавшую обслуживать государственный внешний долг России в долларах. Без этой лицензии Россия не сможет производить выплаты любым держателям ее международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США, а если в евро — по крайней мере до американских инвесторов. По условиям документа, выплаты невозможны со счетов Минфина, Банка России или Фонда национального благосостояния, заблокированных американскими финансовыми институтами.
Российский Минфин объявил, что будет платить в рублях с возможностью последующей конвертации через Национальный расчетный депозитарий.