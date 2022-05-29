Будет ли Иванов день солнечным, а ночь - без осадков? Смотрите, что прогнозируют синоптики

Прогнозы показывают, что в Таллинне будет 23-24 июня в основном облачная погода, хотя иногда солнце из-за туч будет выэодить. Днем синоптики обещают 22-24 градуса, ночью температура будет падать до +12. Вероятность дождя прогнозируется на уровне 25%.

В Тарту будет 23-24 июня также облачно и тепло (23-24 градуса тепла днем и 13 ночью). Ночью прогнозируются осадки.

В Пярну ожидается теплая погода при переменной облачности. Днем термометр покажет 23-24 градуса тепла, ночью температура снизится до +12. Ночью велика вероятность дождя.

Для Нарвы метеорологи прогнозируют больше всего солнца - погода обещает быть малооблачной с высоким уровнем УФ-индекса (ультрафиолетового излучения). Днем столбик термометра повысится до 22-24 градусов, ночью - +12, осадков также не ожидается.

На Сааремаа облачно, но тепло. Днем - 21 градус тепла, ночью +14. Как днем, так и ночью вероятность дождя невелика.