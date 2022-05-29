Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о НАТО

«К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов о том, удалось ли разрешить озабоченности Турции в сфере безопасности и согласились ли Стокгольм и Хельсинки на требование об экстрадиции террористов (Анкара считает ими членов «Рабочей партии Курдистана»). Турецкий лидер также упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они «нечестны и неискренни». «До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать «да» вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм», — добавил он (цитата по Reuters).

Переговоры финской и шведской делегаций с властями Турции по вопросу вступления Скандинавских стран в НАТО прошли 25 мая в Анкаре. По их итогам представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что Турция представила свои требования, при которых готова пересмотреть свою позицию. В их числе, как писала газета Turkiye, — экстрадиция в Турцию членов РПК, закрытие всех организаций, связанных со структурами, которые Анкара считает террористическими, и предоставление турецкой стороне соответствующих гарантий.



По данным источников Reuters, переговоры были непростыми, стороны «мало продвинулись» и не достигли явного прогресса.



Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, объяснив свое решение изменениями в сфере безопасности после начала российской военной операции на Украине. Стокгольм и Хельсинки подчеркнули, что подобный шаг не направлен против Москвы.



