Сегодня Эстония примет участие в международном телемарафоне в поддержку Украины(6)
Сегодня вечером на городских площадях по всей Европе соберутся люди, чтобы выразить свою поддержку Украине. Одновременно в Киеве и Берлине будет дан старт международному телемарафону "Спасём Украину". Марафон может будет увидеть в эфире телеканала ETV. Прямую трансляцию можно будет посмотреть также на таллиннской площади Вабадузе.
Телемарафон, инициированный United24 Global будет транслироваться на 20 стран.
Собранные деньги будут направлены на помощь людям, пострадавшим от войны, в частности, на приобретение медоборудования для больниц.
Среди участников марафона — Okean Elzy, Tina Karol, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Antytila, ONUKA, Kadebostany, alyona alyona, а также победитель конкурса «Евровидение-2022» Kalush Orchestra.
ETV начнет показ концерта в 22.45, совместный просмотр на Площади свободы начнется в 21.00.
В Эстонии открыты благотворительные телефонные линии для пожертвований в пользу пострадавшим от войны в Украине (работают до 31 мая):
9007911- 10€
9007912- 25€
9007913- 50€