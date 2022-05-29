Сегодня Эстония примет участие в международном телемарафоне в поддержку Украины

Сегодня вечером на городских площадях по всей Европе соберутся люди, чтобы выразить свою поддержку Украине. Одновременно в Киеве и Берлине будет дан старт международному телемарафону "Спасём Украину". Марафон может будет увидеть в эфире телеканала ETV. Прямую трансляцию можно будет посмотреть также на таллиннской площади Вабадузе.