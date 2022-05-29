Экономика
29.05.2022, 15:05

В понедельник биржевая стоимость электроэнергии значительно вырастет

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Elekter, elektriseadmed
Elekter, elektriseadmed
ФОТО: Ekspress Meedia | Tiit Blaat

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник, 30 мая, вырастет до 186,72 евро за мегаватт-час, передает rus.err.

Максимальный тариф в понедельник зафиксирован на уровне 278,08 евро в период с 9 до 10 часов.

Минимальный тариф будет в промежутке времени между 3 и 4 часами утра, когда цена составит 124,68 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.

В воскресенье среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 128,74 евро за мегаватт-час.

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