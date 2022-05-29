СЕГОДНЯ | Кто выиграет финал чемпионата мира по хоккею?

Канадцы и финны в третий раз подряд сыграют в матче за золотые медали чемпионата мира.

В 2019 году финны стали победителями турнира, в 2020 чемпионат мира был отменён, а в 2021 выиграли канадцы, они и являются действующими чемпионами турнира.

Напомним, в четвертьфинале Канада спаслась в игре со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и выиграла у США в матче за выход в финал (4:3).