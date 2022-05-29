29.05.2022, 16:32
СЕГОДНЯ | Кто выиграет финал чемпионата мира по хоккею?(11)
ФОТО: Scanpix | Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP
Сегодня, 29 мая,на «Нокиа-Арене» состоится финальный матч чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сыграют сборные Финляндии и Канады. Начало встречи – в 20:20.
Канадцы и финны в третий раз подряд сыграют в матче за золотые медали чемпионата мира.
В 2019 году финны стали победителями турнира, в 2020 чемпионат мира был отменён, а в 2021 выиграли канадцы, они и являются действующими чемпионами турнира.
Напомним, в четвертьфинале Канада спаслась в игре со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и выиграла у США в матче за выход в финал (4:3).