Советник президента по экономике не считает повышение детских пособий правильным. Почему?

"Было бы очень хорошо, если при каждом обещании [политиков] указывался и источник его финансового покрытия. Повышение налогов или кому мы уменьшим финансирования для [покрытия] своего обещания", - сказал Оя в интервью ERR.

"В долгосрочной перспективе в любом случае встанет вопрос, откуда мы будем брать деньги. Да, мы можем наращивать дефицит и долговую нагрузку, но однажды это все начнет расти очень быстро. Займы правительства в последние месяцы тоже стали дорожать, и проценты все больше повышаются. В какой-то момент такие заимствования станут нам не под силу, и тогда покрытие уже придется искать очень быстро. Прошлое показывает, что этот процесс может быть очень неприятным", - добавил он.

По оценке экономиста, к категории таких необеспеченных обещаний относится и законопроект о повышении семейных пособий, который сейчас обсуждает Рийгикогу. Оя отметил, что последние правительства Эстонии в хорошие для экономики годы тратили так много, что бюджет был все время дефицитным.

Советник президента также указал на то, что в будущем Эстония будет получать значительно меньше средств из европейских фондов, за счет которых сейчас финансируется часть расходов бюджета, поэтому в действительности необеспеченных в длительной перспективе расходов в бюджете больше, чем кажется на первый взгляд.