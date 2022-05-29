Welt: Германия свела к минимуму поставки вооружения Украине

В период с 30 марта по 26 мая Германия сделала лишь две поставки оружия Украине. В апреле это были, в частности, запчасти к пулеметам, ручные гранаты, мины, взрывные шнуры, а в мае — 4600 противотанковых мин, пишет Медуза.

Последняя поставка противовоздушных комплексов «Стрела» и гранатометов Panzerfaust 3 была совершена в конце марта, хотя в апреле и в мае Украина запрашивала это и другое вооружение, в том числе противокорабельные ракеты.

28 мая посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен заявила, что «тяжелое вооружение будет очень скоро», пишет украинское издание НВ. По ее словам, речь идет в том числе о гаубицах, зенитных самоходных установок «Гепард» и противовоздушном оружии. «Процесс уже пошел», — заявила она.

Украина с начала войны просит у стран Запада поставок в первую очередь тяжелого вооружения, необходимого для эффективного противостояния российскому наступлению и в перспективе отвоевания занятой россиянами территории. Страны Запада опасаются, что это будет воспринято как Россией как дополнительная эскалация.

По данным The New York Times, в конце мая президент США Джо Байден одобрил поставки Украине ракетных систем залпового огня, напоминает "Медуза".



