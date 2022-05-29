ГРАФИКИ | Ужасные цифры: в Эстонии бензин дороже, чем в большинстве стран Европы

В апреле и первой половине мая самым дорогим бензин марки E95 был в Финляндии. Там он стоил 2,213 евро за литр. Самым дешевым - в Венгрии, где средняя цена этой марки бензина составляла 1,267 евро.

Ситуация в Эстонии

Хотя в последнее время цена бензина E95 переваливала за два евро, однако средний показатель за период с апреля по середину мая составила меньше двух евро. Таким образом, Эстония занимает по дороговизне топлива в Европейском союзе 8 место, ниже нас - еще 19 стран содружества.

Средняя цена бензина E95 за указанный период по ЕС - 1,593 евро.

График: средняя цена бензина на заправках

Государственный акциз в Эстонии тоже заметно выше, чем во многих странах ЕС. У нас он составляет 88,5 цента за литр, это на 6,5 цента больше, чем среднее значение по ЕС. Здесь мы находимся на 7-м месте в Евросоюзе.

График: государственные акцизы на бензин E95 (в центах за литр)