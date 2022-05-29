Михкельсон: Шольц и Макрон прокладывают дорогу для нового российского насилия

"Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии непроизвольно прокладывают путь новому российскому насилию. Сегодняшняя 80-минутная беседа Макрона и Шольца с Путиным неизбежно толкает к перефразированию самого Макрона - не идет ли речь о "смерти мозга"? (выражение, однажды использованное Макроном в отношении НАТО - ред.)", - написал Михкельсон на своей странице в Facebook.

Михкельсон отметил, что он осознает резкость своей критики в адрес союзников, но подчеркнул, что постоянная легитимизация развязавшего войну и несущего ответственность за преступления является угрозой для всего союзного пространства.

По его словам, если Макрона и Шольца беспокоит продовольственный кризис в Северной Африке и других регионах, вызванный блокадой украинских портов, то надо создавать гуманитарный конвой в Черном море и способствовать проходу украинских торговых судов.

Кроме того, по его оценке, было бы логичнее помочь Украине выстоять против агрессии и в конечном счете победить Россию, которая пытается изменить мировой порядок.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон по своей инициативе провели в субботу совместную беседу с Путиным, которая продолжалась 80 минут. В ней они потребовали немедленно ввести перемирие и вывести российские войска из Украины. В пресс-службе Кремля заявили, что Путин сообщил Шольцу и Макрону о готовности Москвы обсудить возможные способы возобновить вывоз украинского зерна из черноморских портов.



