СВОДКА ЗА СУТКИ | Нетрезвый 15-летний подросток решил прокатить девушку: оба оказались в больнице. Подробности 11 ДТП с тяжелыми последствиями

28.05 в 00.03 в Таллинне у дома номер 23 по Пыхья пст 51-летний мужчина на Toyota Camry наехал на переходившего улицу по переходу 23-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.

В 01.00 в Таллинне доме номер 1 по Мустйыэ 48-летняя женщина наехала на легком транспортном средстве на бордюр и упала. Женщину доставили в больницу.

В 01.26 в Таллинне на Вильде теэ, 112 нетрезвый 36-летний мужчина не справился с управлением легким транспортным средством и упал. Мужчину доставили в больницу.

В 15.09 на 2-м километре шоссе Кийза - Майдла (Харьюмаа, волость Сауэ) 20 летний мужчина на Ford Mondeo при совершении резкого поворота вылетел с трассы. Водитель и пассажирка (20-летняя девушка) доставлены в больницу.

В 16.40 на 2-м километре шоссе Сууркюла - Парксеппа (волость Пылва) 28-летний молодой человек на Audi A6 Avant не справился при совершении поворота с управлением автомобилем и вылетел с трассы. Водитель и пассажир (17-летний молодой человек) доставлены в больницу.

В 17.33 на 7-м километре шоссе Холдре - Карьятнурме (село Холдре, волость Тырва, Валгаский уезд) 10-летний мальчик не справился с управлением квадроциклом ATV SCM и упал. Мальчик доставлен в больницу.

В 20.52 в Таллинне на Пунане, 16b 11-летняя девочка потеряла управление легким транспортным средством и упала. Девочку доставили в больницу.

В 23.09 на 173-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Лухамаа 15-летний нетрезвый и не имеющий прав подросток на Chevrolet Tahoe не справился на высокой скорости с выполнением манервра и выехал в кювет. Водитель и пассажирка (15-летняя девушка) доставлены в больницу.

В 23.45 в волости Кихну (Пярнумаа) легковой автомобиль выехал с дороги и врезался в дерево. Пассажирка (15-летняя девушка) доставлена в больницу.

29.05 в 01.23 в Таллинне на Кивила, 1 39-летний мужчина потерял управление легким транспортным средством и упал. Водителя доставили в больницу.