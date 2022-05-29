BBC News
29.05.2022, 09:32

Доклад: взятие Северодонецка не принесет России военной или экономической выгоды

 
Северодонецк
Северодонецк
ФОТО: Delfi | Roman Staropopov

Американский Институт изучения войны (ISW) выпустил отчет, в котором рассказал о проблемах с техникой и комплектованием личного состава у российской армии, а также о шансах Украины на контрнаступление, пишет Би-би-си.

Вот его основные тезисы:

  • Когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, кто займет город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, скорее всего, достигнет кульминации. Это даст Украине шанс возобновить контрнаступление, чтобы отбросить российские войска.

  • Взятие Северодонецка позволит России заявить, что она полностью захватила Луганскую область, но не даст стране никакой иной существенной военной или экономической выгоды. Российские войска разрушают город и, в случае его взятия, будут контролировать руины.

  • Украина продолжает получать военную технику от своих союзников. Россия, напротив, продолжает тратить имеющиеся у них резервы живой силы и техники. Украинские силы тоже несут серьезные потери в битве за Северодонецк, но российские сосредоточили гораздо большую часть своих наступательных боевых сил на северодонецком направлении.

  • Украинские силы начали контрнаступление у границы Херсонской и Николаевской области примерно в 70 км к северо-востоку от Херсона, возможно, форсировав реку Ингулец.

  • Использование Россией находящихся на хранении танков Т-62 на южном направлении указывает на сохраняющиеся у России проблемы с техникой.

  • Снижение профессионализма российских офицеров может предоставить украинским силам новые возможности. Если российские войска, застрявшие на второстепенных направлениях, потеряют волю к бою, у Украины может появиться шанс начать серьезное контрнаступление с хорошими шансами на успех.


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