Доклад: взятие Северодонецка не принесет России военной или экономической выгоды

Когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, кто займет город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, скорее всего, достигнет кульминации. Это даст Украине шанс возобновить контрнаступление, чтобы отбросить российские войска.

Взятие Северодонецка позволит России заявить, что она полностью захватила Луганскую область, но не даст стране никакой иной существенной военной или экономической выгоды. Российские войска разрушают город и, в случае его взятия, будут контролировать руины.

Украина продолжает получать военную технику от своих союзников. Россия, напротив, продолжает тратить имеющиеся у них резервы живой силы и техники. Украинские силы тоже несут серьезные потери в битве за Северодонецк, но российские сосредоточили гораздо большую часть своих наступательных боевых сил на северодонецком направлении.