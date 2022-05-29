Ласнамяэ
29.05.2022, 09:07

В Ласнамяэ отметят Международный день защиты детей цирковым представлением

 
Афиша
Афиша
ФОТО: Управа Ласнамяэ | Управа Ласнамяэ

В следующую среду, 1 июня в 18.00 в парке Тондираба состоится современное цирковое представление À la Folie от цирковой студии Folie.

«В этот раз День защиты детей мы все вместе отметим в парке Тондираба. Захватывающее цирковое представление порадует каждого члена семьи, и именно поэтому мы приглашаем и детей, и взрослых 1 июня в парк Тондираба», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Мероприятие пройдет в парке Тондираба на площадке для боевых искусств и продлится около часа.

Представление не подразумевает устных выступлений и поэтому будет понятно каждому. À la Folie порадует зрителей жонглерскими и акробатическими трюками в соревновательном исполнении цирковых артистов

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