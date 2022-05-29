29.05.2022, 09:07
В Ласнамяэ отметят Международный день защиты детей цирковым представлением
ФОТО: Управа Ласнамяэ | Управа Ласнамяэ
В следующую среду, 1 июня в 18.00 в парке Тондираба состоится современное цирковое представление À la Folie от цирковой студии Folie.
«В этот раз День защиты детей мы все вместе отметим в парке Тондираба. Захватывающее цирковое представление порадует каждого члена семьи, и именно поэтому мы приглашаем и детей, и взрослых 1 июня в парк Тондираба», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Мероприятие пройдет в парке Тондираба на площадке для боевых искусств и продлится около часа.
Представление не подразумевает устных выступлений и поэтому будет понятно каждому. À la Folie порадует зрителей жонглерскими и акробатическими трюками в соревновательном исполнении цирковых артистов