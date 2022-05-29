В Ласнамяэ отметят Международный день защиты детей цирковым представлением

«В этот раз День защиты детей мы все вместе отметим в парке Тондираба. Захватывающее цирковое представление порадует каждого члена семьи, и именно поэтому мы приглашаем и детей, и взрослых 1 июня в парк Тондираба», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.