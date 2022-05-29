Число мошенничеств, связанных с ДТП, увеличилось. Как еще люди пытаются обмануть страховщиков?

По словам Юлли Рейметс, руководителя сферы предотвращения убытков ССОЭ, мошенничество со страховкой обычно приводит к потере возмещения. «Часто не знают, что обман страховщика может привести даже к уголовному преследованию. Выясняя последствия, некоторые мошенники сами отказываются от возмещения», — сказал Рейметс.

«В половине случаев сумма мошенничества составляла менее 1000 евро, в десятой части дел рассматривалось более 3000 евро, а в 12 случаях сумма мошенничества превышала 20 000 евро. Более крупные суммы пытались выманить с помощью инсценированных или умышленно вызванных дорожно-транспортных происшествий и актов вандализма», — пояснила Рейметс.

В прошлом году увеличилось количество мошенничеств, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, на которые приходится 56 процентов всех страховых мошенничеств. Количество мошенничеств со страхованием жилья также увеличилось, составив 22 процента страховых мошенничеств. Почти половина из них была связана с протечками труб или другими повреждениями, вызванными водой. Участились попытки востребовать компенсацию от другой страховой компании за поломку того же телевизора или другого оборудования.

В прошлом году наиболее распространенной формой мошенничества было представление ложных данных или сокрытие фактов, которое имело место 280 раз или в 60% случаях. Например, было представлено заявление по событию, которое произошло до заключения договора страхования. 101 случай, или 21 процент, были инсценированы или вызваны умышленно. 69 раз предпринимались попытки увеличить размер возмещения. Мошенничество с травмами или повреждениями составило четыре процента, столько же было мошенничеств с вандализмом.

Союз страховых обществ Эстонии (ССОЭ) – это специализированная организация, которая объединяет всех ведущих деятельность в Эстонии страховщиков и развивает страхование и практику предупреждения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. ССОЭ организует урегулирование страховых споров через страховой примирительный орган.