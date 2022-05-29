Еврокомиссия разослала странам ЕС новый проект эмбарго нефти из России

Еврокомиссия в субботу направила пересмотренное предложение национальным правительствам — согласно нему, пишет агентство со ссылкой на источники, поставки нефти по трубопроводу "Дружба", который является основным источником импорта нефти в Венгрию, останутся про запас.

При этом страны Евросоюза постепенно прекратят морские поставки нефти уже через шесть месяцев, а нефтепродуктов — через восемь месяцев, заявили источники издания.

Это предложение даст Венгрии, выступающей против ограничений, больше времени для поиска технического решения, которое удовлетворит ее энергетические потребности. Министр иностранных дел Венгрии говорил, что отказ от российской нефти обойдется стране в 15-18 млрд евро. Преложение Еврокомиссии должно решить и проблемы других стран, не имеющих выхода к морю.

Комиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в третьи страны.

Ранее ЕС предлагал полностью отказаться от импорта российской нефти к началу следующего года. Однако Венгрия выступила против этого предложения из-за высокой степени зависимости от российской нефти. По этим же причинам Чехии дали исключение до июня 2024 года, Словакии — до конца 2024 года.