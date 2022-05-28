"Реал" обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов

По соображениям безопасности начало игры несколько раз переносили. В итоге игра началась с опозданием в 37 минут. При входе на стадион возникли огромные очереди из-за которых многие фанаты не могли попасть на свои места вовремя. Помимо этого, некоторые фанаты без билетов пытались прорваться на стадион, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

В первом тайме голов болельщики не увидели. В самой концовке первого тайма Карим Бензема забил гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после вмешательства VAR.

Все решилось во второй тайма. Победный гол на свой счет записал Винисиус Джуниор на 59-й минуте матча. "Ливерпуль" всю игру владел инициативой и нанес много ударов по воротам "Реала", однако вратарь испанцев Куртуа выручил команду.

Мадридский "Реал" одержал победу над английским "Ливерпулем" со счетом 1:0 и в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов.

21-летний Винисиуса Жуниор стал самым молодым автором гола в финальном матче Лиги чемпионов с 2009 года. Тогда ворота "Манчестер Юнайтед" в 21 год поразил форвард "Барселоны" Лионель Месси.

За победу в финале, "Реал" заработал €22 млн, а "Ливерпуль" в качестве финалиста €15,5 млн. Всего мадридский клуб заработал €109,8 млн за участие в Лиге чемпионов, "Ливерпуль" — €115,8. "Реал" также гарнировал себе €3,5 млн в качестве участника Суперкубка.

