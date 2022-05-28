28.05.2022, 21:46
ФОТО | Сегодня в Вильянди собралось более 2000 любителей песен и танцев(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Kenno Soo
Сегодня на Певческом поле в Вильянди прошел Праздник песни и танца, в котором приняли участие 113 коллективов и более 2000 исполнителей.
Праздник начался на улице Пости, после чего вся процессия направилась на Певческое поле, где был торжество зажжен огонь и начался грандиозный уездный праздник песни и танца.
В самом начале все коллективы самоуправлений Вильяндимаа исполнили общую песню. Затем каждое самоуправление по очереди представило свою отдельную танцевальную программу, которая сопровождалась хоровым пением. В конце мероприятия была исполнена песня "Никто не одинок": солировала Ааре Кюлама, дирижер - Кюлли Салумяэ.