ФОТО | Сегодня в Вильянди собралось более 2000 любителей песен и танцев

Праздник начался на улице Пости, после чего вся процессия направилась на Певческое поле, где был торжество зажжен огонь и начался грандиозный уездный праздник песни и танца.

В самом начале все коллективы самоуправлений Вильяндимаа исполнили общую песню. Затем каждое самоуправление по очереди представило свою отдельную танцевальную программу, которая сопровождалась хоровым пением. В конце мероприятия была исполнена песня "Никто не одинок": солировала Ааре Кюлама, дирижер - Кюлли Салумяэ.