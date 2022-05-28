За рубежом
28.05.2022, 21:27

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (94-й день) | Ожесточенные бои за Лиман и Северодонецк. Макрон и Шольц попросили Путина освободить защитников "Азовстали"

 
UKRAINE-CRISIS/DONBAS
UKRAINE-CRISIS/DONBAS
ФОТО: Scanpix | SERHII NUZHNENKO

Подводим итоги 94-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Херсонская область полностью закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине.

  • Зеленский готов встретиться с Путиным после того, как российские войска отойдут к линии фронта, которая была до 24 февраля. Об этом президент Украины заявил в интервью голландскому телеканалу Nieuwsuur.

  • Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту. Теперь в российскую армию начнут набирать контрактников в возрасте до 50 лет.

  • Во время телефонных переговоров президент Франции и канцлер Германии призвали Путина освободить пленных с "Азовстали" и начать прямые переговоры с Зеленским.

  • Путин сообщил о готовности обсуждать вывоз зерна из Украины.

  • Российская сторона заявляет, что Северодонецк полностью заблокирован, украинские власти это отрицают. В городе идут ожесточенные бои. Кроме того, российская сторона утверждает, что полностью контролирует Лиман, однако по версии украинских сил, в городе все еще идут бои.

  • Американские СМИ сообщают, что администрация Байдена одобрила поставки реактивных систем залпового огня. Российская сторона выразила беспокойство относительно этого.

  • Россия провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Баренцева моря вблизи Финляндии и Швеции.

  • Первое российское судно зашло в порт Мариуполя и начало погрузку металла. В Киеве назвали это мародерством.

  • Петр Порошенко дважды за сутки пытался выехать из Украины. Оба раза его не выпустили.

  • Дмитрий Медведев призвал ужесточить законодательство против "иностранных агентов".

  • Европол обеспокоен тем, чтобы в результате войны в Украине не повторилась ситуация 30-летней давности, когда после войны на Балканах оружие попало в руки криминальных группировок и используется ими до сих пор.

  • С начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли более 50 украинских спортсменов. По словам министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, с оружием в руках Украину защищают спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта. "Все идут нас защищать. Кто-то в теробороне, кто в ВСУ, кто сейчас на востоке Украины. Я хочу поблагодарить всех защитников Украины", - сказал министр, выразив соболезнования родным и близким погибших.

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