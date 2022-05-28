ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (94-й день) | Ожесточенные бои за Лиман и Северодонецк. Макрон и Шольц попросили Путина освободить защитников "Азовстали"

Херсонская область полностью закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине.

Зеленский готов встретиться с Путиным после того, как российские войска отойдут к линии фронта, которая была до 24 февраля. Об этом президент Украины заявил в интервью голландскому телеканалу Nieuwsuur.

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту. Теперь в российскую армию начнут набирать контрактников в возрасте до 50 лет.

Во время телефонных переговоров президент Франции и канцлер Германии призвали Путина освободить пленных с "Азовстали" и начать прямые переговоры с Зеленским.

Путин сообщил о готовности обсуждать вывоз зерна из Украины.

Российская сторона заявляет, что Северодонецк полностью заблокирован, украинские власти это отрицают. В городе идут ожесточенные бои. Кроме того, российская сторона утверждает, что полностью контролирует Лиман, однако по версии украинских сил, в городе все еще идут бои.

Американские СМИ сообщают, что администрация Байдена одобрила поставки реактивных систем залпового огня. Российская сторона выразила беспокойство относительно этого.

Россия провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Баренцева моря вблизи Финляндии и Швеции.

Первое российское судно зашло в порт Мариуполя и начало погрузку металла. В Киеве назвали это мародерством.

Петр Порошенко дважды за сутки пытался выехать из Украины. Оба раза его не выпустили.

Дмитрий Медведев призвал ужесточить законодательство против "иностранных агентов".

Европол обеспокоен тем, чтобы в результате войны в Украине не повторилась ситуация 30-летней давности, когда после войны на Балканах оружие попало в руки криминальных группировок и используется ими до сих пор.