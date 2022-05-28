Дональд Трамп: "На Украину деньги у США есть, а на охрану школ - нет"

Выступая накануне в Хьюстоне на конференции, организованной Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) - главной лоббистской организацией, борющейся против ограничений на ношение оружия в США, Трамп сказал, что не понимает, как у правительства находится 40 млрд долларов на Украину, но нет возможности защитить детей.

После недавнего нападения на начальную школу в Техасе, жертвами которого стали 19 детей и две учительницы, американская общественность снова подняла вопрос о необходимости ужесточить законы о владении оружием.

NRA, куда входят пять миллионов человек, выступает резко против ограничений, заявляя, что ущемлением прав законопослушных американцев проблему не решить, а вместо этого нужно разработать систему охраны школ. Большинство политиков в Республиканской партии также разделяют эту позицию.

Право граждан на владение оружием закреплено в конституции США. Начиная с 1960-70-х годов американские консерваторы интерпретировали это положение все шире, выступая и против ограничений на приобретение и ношение разных видов оружия и боеприпасов.

Нападения в общественных местах, в том числе в школах, с использованием огнестрельного оружия и множественными жертвами происходят в США существенно чаще, чем в где-либо еще.

Республиканцы - за оружие

"Конгресс должен немедленно проголосовать за возврат штатами каждого неиспользовавнного цента из средств, выделенных на борьбу с ковидом, и употребить эти деньги на обеспечение непробиваемой безопасности в каждой школе по всей нашей стране", - заявил Трамп.

Он предлагает установить в каждом учебном заведении рамки металлоискателя и посадить на входе хотя бы одного вооруженного охранника.