28.05.2022, 19:39
Полиция просит помощи: из больницы в деревне Ямеяла пропали две девочки
ФОТО: Ekspress Meedia | Delfi
Сегодня около половины четвертого из больницы в деревне Ямеяла в Вильяндимаа ушли и не вернулись две девочки - 12-летние Геттер и Йете-Гертруд.
По одной из версий, девочки могут находиться в Вильянди. Мобильных телефонов у них с собой не было.
Рост Геттер - около 156 см, у нее среднее телосложение, светлые волосы, собранные в пучок. Была одета в спортивную куртку красно-бело-синего цвета и черные спортивные штаны.
Рост Йете-Гертруд - около 158 см, худощавого телосложения, короткая стрижка. Была одета в короткую спортивную куртку, синие джинсы, порванные в коленях.
Полиция просит всех, кто знает о местонахождении пропавших девочек, сообщить об этом по номеру 112.