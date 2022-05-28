Новости Эстонии
28.05.2022, 19:39

Полиция просит помощи: из больницы в деревне Ямеяла пропали две девочки

 
Слева - Йете-Гертруд, справа - Геттер.
Слева - Йете-Гертруд, справа - Геттер.
ФОТО: Ekspress Meedia | Delfi

Сегодня около половины четвертого из больницы в деревне Ямеяла в Вильяндимаа ушли и не вернулись две девочки - 12-летние Геттер и Йете-Гертруд.

По одной из версий, девочки могут находиться в Вильянди. Мобильных телефонов у них с собой не было.

Рост Геттер - около 156 см, у нее среднее телосложение, светлые волосы, собранные в пучок. Была одета в спортивную куртку красно-бело-синего цвета и черные спортивные штаны.

Рост Йете-Гертруд - около 158 см, худощавого телосложения, короткая стрижка. Была одета в короткую спортивную куртку, синие джинсы, порванные в коленях.

Полиция просит всех, кто знает о местонахождении пропавших девочек, сообщить об этом по номеру 112.

Vasakul Jete-Gertrud, paremal Getter.

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