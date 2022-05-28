Совет уполномоченных: Эстонию от падения в пропасть спасет только правительство с участием EKRE

"Мы и значительная часть населения Эстонии не согласны с тем, что в трудные времена правительство повернулось спиной к народу. Меры по сдерживанию роста цен и стимулированию экономики Эстонии есть. Нужно снизить налоги на потребление - акцизы на продукты питания и топливо, а также налог с оборота", - говорится в сообщении.

EKRE также хочет приостановить участие Эстонии в торговле квотами на CO2 и установить допустимый предел цен на электроэнергию, продаваемую Elering.

"Эстонии нужно правительство, которое готово и способно принимать решения, которые спасут нас от нынешнего курса, ведущего в пропасть. Такое правительство может быть сформировано только с участием EKRE. Мы также призываем Центристскую партию покинуть коалицию, которая проводит политику уничтожения отечественного бизнеса и среднего класса. Эстонии заслуживает правительства, которое заботится о своем народе", - говорится в заявлении совета уполномоченных.