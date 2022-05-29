ФОТО И ВИДЕО | Чемпионат Европы в категории Fit Model впервые прошел в Эстонии

В соревновании принимало участие пять спортсменов из Эстонии. Анника Эльбре в категории -164 см, Ольга Сибанова в категории +172 см, Юлия Коган в категории -168 см, Ксения Гундяева в категории -160 см и Каролина Лиитмаа в категории -172 см.

В категории "мастера" Юлия Коган заняла второе место, а Ольга Сибанова стала 5-ой. Среди женщин в категории до 160 см Ксения Гундяева заняла 2-ое место. В категории до 164 см Анника Эльбре стала 6-ой. Помимо хорошего результата в категории "мастеров", Юлия Коган также победила среди женщин до 168 см. В категории до 172 см победа досталась Каролине Лиитмаа, которая также стала абсолютной чемпионкой турнира. В категории выше 172 см, Ольга Сибанова заняла 3 место.