Эстония хотела отправить Россию в низший дивизион ЧМ

На конгрессе ИИХФ было выдвинуто предложение нескольких участников, в том числе эстонского представителя: чтобы Россия и Белоруссия, когда придет время, вернулись в большой хоккей из второго по статусу дивизиона. В этом турнире, согласно предложению, примут участие команды, которые сейчас входят в дивизионы IA и IВ (в том числе и Эстония), пишет Sport-express.ru.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал информацию о продлении бана России и Беларуси. «Надеюсь, Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это было бы хорошим сигналом о ситуации в мире», – цитирует Тардифа Ilta Sanomat.

Чемпионат мира по хоккею – 2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, перенесли в Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия). Также из России перенесли и молодёжный чемпионат мира, который должны были принять Новосибирск и Омск. Этот турнир пройдёт в Канаде.

Ранее сообщалось, что на конгрессе ИИХФ обсуждалась идея добавить Россию и Беларусь после восстановления в первый дивизион чемпионата мира. Однако президент ИИХФ намекнул, что команды вернутся сразу в высший дивизион, пишет Чемпионат.

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