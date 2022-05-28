ВИДЕО | Финляндия обыграла США и вышла в финал ЧМ — 2022

На второй минуте сборная США вышла вперёд благодаря голу Нейта Шмидта с передач Эндрю Пика и Ти Джей Тайнэна, однако на 17-й Миро Хейсканен сравнял счёт после паса Харри Песонена.

На 25-й минуте финны реализовали большинство – Сакари Маннинен отличился после передач Микко Лехтонена и Теэму Хартикайнена, но менее чем через три минуты Шон Фаррелл забил второй гол США. Ему ассистировали Бен Майерс и Сет Джонс.

На 30-й минуте Сами Ватанен вновь вывел Финляндию вперёд после передач Песонена и Хейсканена, а на 46-й Йоэль Армиа увеличил преимущество хозяев турнира, отличившись после передач Хейсканена и Ватанена.

На 58-й минуте американцы отыграли одну шайбу: забил Адам Годетт, а его ассистентами выступили Мэтт Болди и Ти Джей Тайнэн.

Отметим, что для финнов этот финал станет третьим подряд на чемпионатах мира. Ранее они стали чемпионами в 2019 году, в 2020-м чемпионат мира не состоялся, а в 2021 году они уступили канадцам в матче за золотые медали.

Источник - Чемпионат

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