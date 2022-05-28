Как в Британии ищут тех, кто помогает российским олигархам под санкциями обходить правила

В санкционных списках британского правительства сейчас более тысячи имен. Существенную их часть составляют люди, попавшие в список после российского вторжения в Украину в феврале этого года. Не у всех из этих людей есть значительные связи с Великобританией, но власти уже заморозили активы фигурантов списка, если таковые имелись.

Главная задача "Ячейки К" заключается в том, чтобы усложнить жизнь олигархам под санкциями - супербогатым бизнесменам, близким к Кремлю. Би-би-си получила эксклюзивную возможность понаблюдать за работой этой команды.

Этой работой занимается подразделение NCA под названием "Ячейка К" (K-Cell), где буква "К" обозначает слово "клептократия", то есть использование власть имущими служебного положения для кражи ресурсов своей страны.

Изначально полиция подозревала, что "domestic" - это, например, уборщик. Но дальнейшее расследование уже после обыска выявило, что речь идет о члене семьи. NCA не разглашает данные о том, какие именно люди фигурируют в расследовании.

На личный счет этого человека недавно поступило 400 тыс. фунтов (около 505 тыс. долларов). Правоохранительные органы заподозрили, что эти деньги предназначались на оплату содержания квартиры и жилищных счетов. Того факта, что деньги пришли от человека под санкциями, оказалось достаточно, чтобы получить ордер на обыск помещения на предмет доказательств.

Это была необычная квартира, и сам обыск был тоже необычным. Его объектом был не владелец помещения - хотя это и российский олигарх из санкционных списков Британии. Интерес правоохранительных органов был связан с неким лицом, которое в разведданных NCA упоминается как "domestic" - то есть член домашнего персонала.

Полицейские, проводившие обыск, также обратили внимание, что на дверях внутри помещения не было ручек. Двери, как и почти все остальное в квартире, управлялись электроникой.

Жилое помещение площадью 650 квадратных метров находилось в одном из богатейших районов британской столицы. На трех его этажах расположились семь спален c примыкающими ванными. Там были внутренний лифт, прозрачный рояль в гостиной, а также подземный гараж для личного пользования.

Эти активы формально не конфискованы государством, но владельцы не могут ими воспользоваться - за исключением тех случаев, когда казначейство выдает на это специальное разрешение, как было с продажей лондонского футбольного клуба "Челси", принадлежавшего Роману Абрамовичу. И если кто-то еще попытается провести сделки с замороженными активами или денежными средствами олигархов под санкциями, для NCA это повод начать расследование.

В случае с вышеописанной квартирой в Лондоне "Ячейка К" искала доказательства, что некому помощнику человека под санкциями были переданы деньги для того, чтобы обойти эти санкции.

Те россияне, которые перевели в Великобританию свои деньги и купили здесь недвижимость, хотели бы эту недвижимость поддерживать в ухоженном состоянии. А невозможность платить уборщикам, садовникам, водителям и другим членам персонала довольно сильно усложняет жизнь владельцам этих домов.

Платить нужно и охранникам. Без лицензии на охрану в здание могут ворваться активисты, как произошло в марте с пустовавшим лондонским особняком Олега Дерипаски стоимостью в 60 млн долларов.

Расследуя подобные попытки обойти санкции, полиция выявляет пособников, предоставляющих такие услуги олигархам.

Ранее в мае у полицейских из NCA был еще один рейд. С ордером на обыск они подошли к черным чугунным воротам импозантного особняка в графстве Суррей. Миновав изящно подстриженные изгороди и газоны, а затем и огромный вестибюль, украшенный свежими цветами и произведениями искусства, они провели обыск человека, одетого во все черное.

Этот человек не был российским олигархом из санкционного списка - владельцем поместья, на территории которого есть бассейн, многочисленные винные погреба (отдельно для красного, отдельно для белого вина) и специальная комната для хранения мехов при оптимальной температуре воздуха. Человек, которого обыскали, был британцем - "профессиональным представителем", в чьи обязанности входит управление бизнесом и недвижимостью от имени олигарха.