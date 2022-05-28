На излишках вакцин от коронавируса Эстония теряет около миллиона евро

По данным за 17-ю неделю (с 25 апреля по 1 мая), всего 267 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, еще 1743 сделали вторую или бустерную прививку. Темпы вакцинации неуклонно снижаются с начала этого года, но тогда людей, сделавших первую или повторную прививку, было более 20 000. Сейчас же с наступлением весны и снижением сезонной заболеваемости почти на нет сошел и интерес жителей к прививке от коронавируса.

Однако в Эстонию, согласно заключенным ранее контрактам, продолжают поступать партии вакцин. По данным на 28 апреля, всего в Эстонию поступило 2 852 640 доз вакцин от COVID-19. Из них 678 770 находятся на складе Департамента здоровья, т. к. в них еще нет необходимости. Примерно 188 000 доз находятся в учреждениях здравоохранения.

«Большую часть вакцин, которые к этому моменту прибыли в Эстонию, мы использовали. Из 2 852 640 доз по назначению было использовано 1 982 026. Дозы, которые по разным причинам были испорчены, по данным на 7 апреля составляют 66 720 штук. Причиной порчи мог быть и истекший срок годности, и то, что был открыт фиал с несколькими дозами, но на вакцинацию пришло меньше людей. Надо учитывать, что все вакцины упакованы по несколько штук в один фиал, который нужно использовать в короткий срок или же утилизировать», – объясняет глава отдела здравоохранения Министерства социальных дел Хели Лаарманн.

Она также добавляет, что еще 68 550 доз было испорчено в июне прошлого года из-за неправильного хранения на складе Департамента здоровья. Об этом широкой общественности сообщили также летом прошлого года.

Уже некуда отдать

Чтобы максимально эффективно избавиться от излишков вакцин, Эстония ищет варианты, в какие страны можно их пожертвовать. Но сложность в том, что на данном этапе уже чувствуется некое перенасыщение и в других странах.