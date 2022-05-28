На излишках вакцин от коронавируса Эстония теряет около миллиона евро
Заболеваемость коронавирусом давно идет на спад. И уже больше месяца назад были сняты ограничения, установленные для борьбы с эпидемией. Жители Эстонии смогли вернуться к прежнему ритму жизни без оглядок на правила пандемии. Это способствовало и тому, что значительно упали темпы вакцинации. Тем не менее, в страну продолжают поступать партии вакцин, которые теперь просто некуда девать.
По данным за 17-ю неделю (с 25 апреля по 1 мая), всего 267 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, еще 1743 сделали вторую или бустерную прививку. Темпы вакцинации неуклонно снижаются с начала этого года, но тогда людей, сделавших первую или повторную прививку, было более 20 000. Сейчас же с наступлением весны и снижением сезонной заболеваемости почти на нет сошел и интерес жителей к прививке от коронавируса.
Однако в Эстонию, согласно заключенным ранее контрактам, продолжают поступать партии вакцин. По данным на 28 апреля, всего в Эстонию поступило 2 852 640 доз вакцин от COVID-19. Из них 678 770 находятся на складе Департамента здоровья, т. к. в них еще нет необходимости. Примерно 188 000 доз находятся в учреждениях здравоохранения.
«Большую часть вакцин, которые к этому моменту прибыли в Эстонию, мы использовали. Из 2 852 640 доз по назначению было использовано 1 982 026. Дозы, которые по разным причинам были испорчены, по данным на 7 апреля составляют 66 720 штук. Причиной порчи мог быть и истекший срок годности, и то, что был открыт фиал с несколькими дозами, но на вакцинацию пришло меньше людей. Надо учитывать, что все вакцины упакованы по несколько штук в один фиал, который нужно использовать в короткий срок или же утилизировать», – объясняет глава отдела здравоохранения Министерства социальных дел Хели Лаарманн.
Она также добавляет, что еще 68 550 доз было испорчено в июне прошлого года из-за неправильного хранения на складе Департамента здоровья. Об этом широкой общественности сообщили также летом прошлого года.
Уже некуда отдать
Чтобы максимально эффективно избавиться от излишков вакцин, Эстония ищет варианты, в какие страны можно их пожертвовать. Но сложность в том, что на данном этапе уже чувствуется некое перенасыщение и в других странах.
«На рынке вакцин от коронавируса наступил период, когда предложение достигло уровня спроса. Теперь уже нет препятствий для вакцинации в виде недостаточного производства или сложностей с поставками. Но в то же время рассредоточение вакцин в мире очень варьируется. Во всех странах ЕС вакцин действительно хватает, и даже есть излишек. Но такая ситуация не во всех регионах. В других странах их доступность по разным причинам ограничена», – говорит Лаарманн.
Она подчеркивает, что для борьбы с коронавирусом необходимо поднять уровень вакцинации во всех регионах. Это снизит вероятность новой волны и возникновения новых штаммов. Поэтому Лаарман считает важным вклад Эстонии в пожертвование вакцин.
Через всемирный альянс COVAX Facility Эстония планирует пожертвовать к данному моменту уже 1 395 100 доз вакцины. Эти дозы направляются напрямую от производителей через COVAX Facility в те страны, где в них есть необходимость, и физически в Эстонию не поступят.
«Большинство из уже пожертвованных вакцин отправились в страны Африки. Первые дозы были отосланы в Уганду еще 6 декабря 2021 года, затем в Пакистан, Гану, Руанду и Египет. В основном это были дозы AstraZeneca. Также Эстония отправила 52 800 доз AstraZeneca в Украину еще в июле 2021 года», – говорит Лаарманн.
Кроме этого, добавляет она, еще 265 000 из уже прибывших в Эстонию доз правительство тоже планирует пожертвовать.
«Переговоры с получателями еще идут. Поэтому еще рано об этом говорить. Но стоит признать, что заинтересованность стран в пожертвованиях значительно снизилась», – подчеркивает глава отдела здравоохранения.
Потери неизбежны
По ее словам, еще рано говорить о потерях в денежном эквиваленте, но все перечисленные убытки уже обходятся Эстонии примерно в 1 миллион евро.
Определенные потери вакцин в любом случае неизбежны, особенно, если вакцинацию пытаются организовать максимально комфортно и быстро для людей.
«Мировая практика показывает, что около 10% вакцины неизбежно пропадает в ходе планирования и проведения кампаний по прививанию. Потери тем больше, чем больше в уравнении таких неизвестных, как новые штаммы, новые волны заболеваний, стойкость иммунитета. Неизбежно это вынуждает принимать риски, чтобы обеспечить наилучшую защиту населения», – объясняет Лаарманн.
Вакцины, которые сейчас хранятся на складе Департамента здоровья, могут сохраняться в этих условиях до максимального срока своей годности. Например, для вакцины Pfizer – это год. Но в других учреждениях здравоохранения таких условий нет.
В незамороженном виде также и вакцина Janssen может храниться 24 месяца. AstraZeneca менее привередлива к условиям хранения, ей не нужна глубокая заморозка. Но и хранится она до полугода. Moderna хранится в глубокой заморозке до 7 месяцев.
«Первые сроки годности вакцин, которые сейчас находятся на складе, истекают во второй половине лета. Но в Эстонии сейчас достаточно вакцин, которые, учитывая сроки годности, можно использовать еще осенью и зимой», – заверяет Лаарманн.
Маски и тесты не пропадут
В период роста и пика заболеваемости страна также основательно закупала быстрые тесты на коронавирус, маски и средства дезинфекции. Сейчас потребность в них также снизилась. Но сроки их хранения позволяют использовать их еще и в случае новой волны заболеваемости коронавирусом осенью.
«Несмотря на общую отмену обязательного ношения масок, их продолжают использовать в учреждениях здравоохранения и социальной опеки. В запасах у государства есть более 40 миллионов единиц таких защитных средств, как маски, респираторы, защитные костюмы, очки и перчатки. Оснащенность на сегодняшний день очень хорошая», – заверяет специалист по коммуникациям AS Eesti Varude Keskus Мартин Яско.
В аптеках запасы защитных средств также под контролем. Опасности в том, что их придется утилизировать, нет.
«Опираясь на практику прошлых лет, можно было опять ожидать похожей сезонности в спросе. Исходя из этого, и аптеки регулировали свои запасы защитных средств. Все же их продажа продолжится и летом. Если запасы каких-то средств слишком большие, их оставят на складах до осени», – говорит Эвелин Хярма, руководитель сети аптек Südameapteek.
Нет проблем и с излишками быстрых тестов, которые были заказаны в большом количестве, например, для школ.
«Запасы быстрых тестов у школ сейчас разные. У многих уже сейчас есть запас, который они могут использовать осенью. При необходимости осенью тестирование возобновится. Поэтому планируем еще до начала учебного года послать в школы дополнительные тесты», – говорит Райн Санник, руководитель Министерства образования по кризисным ситуациям.
По его словам, срок годности большинства быстрых тестов, которые сейчас есть в школах, истекает будущей весной. А новые партии тестов, соответственно, будут с более поздним сроком годности.