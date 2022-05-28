Сааремааские рыбаки выловили утопленный польским ученым ценный сейсмограф
Польский ученый приехал на Сааремаа, чтобы забрать выловленный местными рыбаками сейсмограф. Ученый надеется, что его ценный аппарат работает, несмотря на долгое пребывание на дне моря.
Рыбаки из Ориссааре Яанус Туусти и Урмас Трей выловили сейсмограф в декабре 2020 года, сообщает rusERR со ссылкой на газету Saarte Hääl. Они попытались выпутать аппарат из тины, но не смогли его поднять. "Подумали, что НЛО", – шутит Туусти.
Благодаря данным на сейсмографе был установлен владелец. Как он попал на остров, рыбаки узнали только сейчас. Оказалось, что Кай Михаковский из Института геофизики Польской академии наук потерял его в результате шторма. Он надеется, что сейсмограф, стоимость которого достигает 100 000 евро, будет работать, несмотря на пребывание в морской воде.