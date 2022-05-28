Сааремааские рыбаки выловили утопленный польским ученым ценный сейсмограф

Рыбаки из Ориссааре Яанус Туусти и Урмас Трей выловили сейсмограф в декабре 2020 года, сообщает rusERR со ссылкой на газету Saarte Hääl . Они попытались выпутать аппарат из тины, но не смогли его поднять. "Подумали, что НЛО", – шутит Туусти.

Благодаря данным на сейсмографе был установлен владелец. Как он попал на остров, рыбаки узнали только сейчас. Оказалось, что Кай Михаковский из Института геофизики Польской академии наук потерял его в результате шторма. Он надеется, что сейсмограф, стоимость которого достигает 100 000 евро, будет работать, несмотря на пребывание в морской воде.