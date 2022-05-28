Уже в следующую субботу в Ласнамяэ пройдет День общины Махтра
4 июня с 10 до 14 часов на территории Таллиннской Махтраской основной школы (ул. Махтра, 60) пройдет День общины Махтра. Принять участие в увлекательном семейном мероприятии приглашаются все желающие.
«Впервые организованное в этом году Таллиннской Махтраской основной школой мероприятие позволит жителям района лучше узнать друг друга. На встречу можно прийти всей семьей, ведь увлекательные занятия найдутся для жителей всех возрастов», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В рамках Дня общины Махтра можно будет принять участие в благотворительной ярмарке, лотерее, различных мастер-классах, конкурсах и викторине Махтра.
На месте проведения мероприятия будет и стоматологический автобус, где дети смогут пройти бесплатный стоматологический осмотр. Также будут присутствовать друзья общины Махтра – Департамент полиции и погранохраны и Спасательный департамент.
Молодежный центр Ласнамяэ и работники управы района Ласнамяэ проведут разные подвижные игры: деревянные крестики-нолики, Spin Ladder, Kubb и др. MTÜ Lasnaidee организует приключенческую игру, во время которой вы можно будет познакомиться с окрестностями.
Мероприятие организует Таллиннская Махтраская основная школа при поддержке управы района Ласнамяэ, Hambabuss и Raadiku Arendus.