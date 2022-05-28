28.05.2022, 14:50
Финляндия увеличит число международных военных учений
ФОТО: Ekspress Meedia | Ester Vaitmaa
Дополнительный план Оборонительных сил включает восемь новых учений до конца года, сообщает YLE.
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен принял решение о проведении дополнительных тренировок и совместных учений со странами-партнерами до конца года. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны.
По словам Кайкконена, цель учебных маневров — укрепление обороноспособности Финляндии.
Дополнительный план Оборонительных сил включает восемь новых учений.