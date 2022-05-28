За рубежом
28.05.2022, 14:50

Финляндия увеличит число международных военных учений

 
USA sõjalaev San Antonio; Baltops 2015
USA sõjalaev San Antonio; Baltops 2015
ФОТО: Ekspress Meedia | Ester Vaitmaa

Дополнительный план Оборонительных сил включает восемь новых учений до конца года, сообщает YLE.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен принял решение о проведении дополнительных тренировок и совместных учений со странами-партнерами до конца года. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны.

По словам Кайкконена, цель учебных маневров — укрепление обороноспособности Финляндии.

Дополнительный план Оборонительных сил включает восемь новых учений.

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