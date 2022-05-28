Русским школьникам в Эстонии покажут постановку "Х** войне. Украина. Письма с фронта"

Идея показать постановку школьникам у Осиновского появилась после того, как он сам ее посмотрел. "Она показывает страдания, которые переживают украинцы. Думаю, это важный опыт для всех, особенно русскоязычной молодежи", – пояснил Осиновский.

По его словам, одной постановкой проблему разных информационных полей не решить: "Однако вместе с учителями мы сможем сделать небольшой шаг к созданию единого инфопространства".

Таллиннское горсобрание оплатит показ спектакля из своего бюджета. В общей сложности его смогут посмотреть 600 учеников из 14 школ.

Автором идеи документальной постановки является Юлия Ауг, известная актриса и режиссер, которая собрала тексты из своей переписки с друзьями и театральными деятелями, находящимися в бомбоубежищах Украины.