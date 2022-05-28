В Риге не исключают возможность взорвать монумент в Парке Победы(1)
Рижская дума рассматривает все возможности сноса памятника в Парке Победы, чтобы успеть в намеченный Сеймом срок — к 15 ноября. Не исключают даже возможность взорвать монумент. Об этом 27 мая заявил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис. Руководство думы в пятницу встретилось с предприятиями, которые готовы поучаствовать в сносе — бесплатно, пишет портал rus.lsm.lv.
Как демонтировать памятник в Парке Победы и есть ли в Латвии подходящие технологии, руководство Рижской думы обсуждало с предпринимателями. Разработку проекта демонтажа и надзор за этим процессом несколько частных компаний предложили сделать бесплатно.
Руководитель проектов JaunRīga ECO Марис Седлениекс рассказал: предложение компании состоит в том, чтобы обеспечить услугу надзора во время демонтажа памятника. «Причин, почему мы это предлагаем, несколько — это патриотическая позиция по этому вопросу, и не скроем также — это очень интересный объект в плане опыта! Таких объектов не много. И участвовать в демонтаже этого объекта интересно также и с инженерно-технической точки зрения».
Рыночную стоимость надзора за демонтажом такого объекта в компании не подсчитывали, но предположили, что только на зарплату специалистам могло бы потребоваться 15-20 тысяч евро. Без учёта всех остальных расходов.
Но сколько будет стоить сам демонтаж памятника, в Рижской думе пока не знают, признал Кирсис: «В публичном пространстве прозвучало предложение позволить войскам НАТО, нашим военным взорвать этот памятник. Это сперва кажется абсурдным — но в Латвии есть примеры, когда с советским наследием поступали именно так. Мы рассматриваем все возможные методы, а также упомянутый вами. Ещё раз скажу, что мы не хотели бы это разглашать, чтобы избежать каких-то возможных провокаций».
В свою очередь, исполнительный директор Риги Янис Ланге рассказал, что подготовка к демонтажу идёт в нескольких направлениях.
«Первое — законодательное, в сотрудничестве с Сеймом. Планируется изменить нормы Закона о строительстве в отношении демонтажа памятника в Парке Победы и нормы Закона о закупках, чтобы уложиться в срок, установленный Сеймом — до 15 ноября. Второе направление — разработка проекта демонтажа. И, конечно, мы должны понять, какой метод лучший. У каждого метода демонтажа есть преимущества и недостатки, которые являются вызовами; да, у каждого метода есть свои вызовы».
Латвийское радио обратилось к предприятиям, которые ранее изъявили желание бесплатно участвовать в этом процессе, и поинтересовалось, являются ли реалистичными стоимость и сроки сноса. Висвалдис Сарма, руководитель бюро Sarma & Norde arhitekti, заявил, что соблюсти срок возможно: «Этот проект не самый сложный из проектов, которые нам за 30 лет приходилось проектировать, но с профессиональной точки зрения эта ситуация немного преувеличена. Сам снос - не такое сложное дело, и я не думаю, что здесь стоит говорить о нескольких миллионах. Сумма может быть около миллиона. Это зависит от доступности техники, но любую сумму сейчас называть рано, так как необходимо понять – что мы хотим сделать и какой получить результат».