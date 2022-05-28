Победа Украины или поражение Путина? Как на Западе спорят о целях войны

Они продолжают повторять, что в этой войне не должен победить Путин. Но “поражение Путина” можно трактовать широко - например, им можно считать сам факт, что Украина сохранила независимость, а Киев не пал, считает Чарльз Купчан , служивший помощником президента Обамы и главой отдела Европы в Совете нацбезопасности США.

Когда после вывода российских войск из Киевской и Черниговской области Британия и США заговорили о возможной победе Украины, в Париже, Берлине и Риме промолчали.

За скорейшее перемирие уже высказались президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Эти лидеры остались на позиции, которую Запад занимал в самом начале войны - осуждение российской агрессии и желание наказать Россию за нее экономическими санкциями.

Если власти США, Британии, Польши и ряда других стран Восточной Европы поддерживают Украину в стремлении освободить ее земли, то в Западной Европе говорят о прекращении войны.

В Киеве на призывы скорее мириться с Москвой отвечают жестко, а порой даже нецензурно. Украинские власти говорят, что для скорейшего прекращения войны США и Европа должны ввести новые санкции против Москвы и ускорить поставку оружия, в первую очередь реактивных систем залпового огня.

В Европе и США раздаются призывы добиваться скорейшего перемирия, даже если оно будет означать территориальные уступки со стороны Украины. Этому лагерю в общественном поле противостоят те, кто хочет победы Украины и освобождения ее территорий.

Но еще важнее в битве за Донбасс артиллерия и тяжелые вооружения. Однако партнеры Киева задерживают поставки современных вооружений, опасаясь реакции Кремля, и среди них возникают публичные разногласия насчет целей войны.

За последнюю неделю Россия бросила в бой огромные силы и смогла продвинуться в Донбассе, угрожая окружить большую группировку украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска. По словам украинских властей, на некоторых направлениях российским войскам удалось создать значительный перевес в живой силе.

Однако баланс сил может измениться, если Украина продолжит получать новую западную технику, говорят эксперты. Украинские силы уже получают американские гаубицы М777, и в Пентагоне говорят, что 85 из обещанных 108 установок уже используются в бою. Управлять ими 200 украинских артиллеристов были обучены на военной базе в Германии.

Если на первом этапе войны ВСУ смогли навязать российской армии выгодный для них ход войны, избегая крупных сражений и действую через контратаки и засады, то в битве за Донбасс ключевую роль играет артиллерия, и пока перевес в ней у России.

Более того, успехи на востоке страны создали реальную опасность нового российского наступления на Киев, считает политик. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских войск. Определенные успехи России на этом направление признали в Вашингтоне и Лондоне.

Арестович говорит, что Россия смогла пополнить свои резервы и бросить боеспособные подразделения в Донбасс, создав реальную опасность захвата Северодонецка.

“Пошли бы вы *** , **** , * , с такими предложениями, ***, немножко поторговать украинской территорией. Вообще охерели что ли там? У нас кровь, у нас дети умирают…” - ответил на предложения об уступках советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Власти Украины отвергают предложения о территориальных уступках - и, судя по последнему соцопросу , их в этом поддерживает 82% украинцев.

Генри Киссинджер, патриарх школы “реализма” в американской внешней политике, высказался за скорейшее прекращение войны и перемирие с отводом войск на границы до 24 февраля - и предостерег против войны с Россией.

В том же духе выступил отдел мнений газеты New York Times: по мнению авторов редакционной статьи, США должны выступать за скорейшее перемирие и решение вопроса мирным путем, а освобождение всей территории Украины - цель нереалистичная, так как поддержка Украины со стороны западных стран может иметь пределы, а Россия уже достаточно ослаблена, чтобы не быть опасной в будущем.

Ракетная артиллерия, чтобы освободить Херсон

Однако в Киеве особенно ждут от США поставки американских РСЗО (реактивных систем залпового огня) MLRS и HIMARS, которые позволят наносить более точные удары на большем расстоянии. Зеленский говорил об острой нужде в них еще в апреле, а в начале мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный передал просьбу генералу Марку Милли, главе объединенного комитета начальников штабов США.

Но Вашингтон долго никак не отвечал на этот запрос. Байден опасался передавать Киеву эти системы из-за того, что этот шаг будет воспринят в Кремле как эскалация, писало издание Politico. Опасение заключалось в том, что MLRS могут быть использованы для запуска ракет с дальностью до 300 км, что позволит ВСУ поражать объекты на территории России, сообщали американских СМИ.

Лишь в конце мая источники Си-эн-эн сообщили, что администрация готовится передать РСЗО на следующей неделе.

Именно поставка Украине артиллерии, в том числе ракетной, и тяжелой техники - лучший способ закончить войну как можно скорее, считают украинские власти. Они говорят, что западные союзники должны сосредоточиться на этом и на новых санкциях против Москвы, а не предлагать уступить ей территории.

"Сколько уже времени мы боремся, чтобы Украине дали все необходимое оружие, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов? Все оружие, включая РСЗО. С теми системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию. Мы уверены, что, благодаря нашим усилиям, все же будем услышаны", - сказал Зеленский.

С помощью MLRS украинская армия сможет освободить Херсон, говорил глава МИД Кулеба.

Не называя конкретных городов, схожую оценку выразил американский военный эксперт Роб Ли - он считает, что эти системы могут помочь Украине отвоевать у России захваченные территории в течение этого лета.

Однако пока что неизвестно, сколько таких систем будет передано в ближайшее время, пишет Wall Street Journal, также узнавший о планах поставки MLRS в Украину.