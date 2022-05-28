28.05.2022, 10:30
NYT: администрация Байдена одобрила поставки реактивных систем залпового огня в Украину
ФОТО: Scanpix | GENYA SAVILOV
Администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Вооружения войдут в новый пакет военной помощи Украине, о котором официально объявят на следующей неделе. Вероятно, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), пишет газета. Дальность огня установок в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров, пишет Meduza.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя возможные поставки, заявил, что «не будет забегать вперед и говорить о решениях, которые еще не приняты».