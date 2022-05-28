NYT: администрация Байдена одобрила поставки реактивных систем залпового огня в Украину

Вооружения войдут в новый пакет военной помощи Украине, о котором официально объявят на следующей неделе. Вероятно, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), пишет газета. Дальность огня установок в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров, пишет Meduza.