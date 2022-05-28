Российские силовики проверяют информацию о тайных счетах Чубайса

Российские силовики проверяют информацию о тайных европейских счетах бывшего главы "Роснано" и экс-помощника президента РФ Анатолия Чубайса, покинувшего Россию, сообщило в субботу, 28 мая, агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках", - сказал собеседник агентства. По его словам, сумма иностранной валюты на этих счетах может достигать нескольких миллиардов. В интересах следствия источники не уточнили, в каких именно банках "могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем".

23 марта поступили сообщения о том, что Чубайс, занимавший должность спецпредставителя президента, ушел со своего поста и уехал из России. По данным источников агентства РБК, Чубайс перебрался в Стамбул, но "собирался вернуться" в Россию. Позднее в Кремле подтвердили, что Чубайс уволился по собственному желанию. Как стало известно, Анатолий Чубайс покинул также совет директоров АФК "Система" и вышел из состава совета директоров компании "Электрозавод".

Чубайс находится в Европе

В конце апреля ТАСС со ссылкой на источник в окружении Чубайса сообщил, что политик находится в Европе и не планирует возвращаться в Россию, в том числе для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн руб. Как указал собеседник агентства, Чубайс покинул Россию на частном самолете, сначала он был в Турции, а затем направился в Италию, где у него есть собственность.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может и не хочет следить за судьбой Чубайса. "Не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает", - сказал Песков.

По сведениям РБК, новый глава "Роснано" Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру провести проверку работы компании за 2010-2020 годы, когда ее возглавлял Чубайс. В своем письме новый глава госкорпорации сообщил о дорогостоящем привлеченном финансировании, которое могло нанести ущерб компании на 28 млрд руб. Куликов также сообщил о невыплате "Роснано" в 2017-2018 годах дивидендов правительству России на 1,1 млрд руб.