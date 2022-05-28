Решение не принято, но это нужно сделать в июне – председатель нарвской комиссии по образованию

На встречу пришли учителя, директора школ и детских садов, представители попечительских советов, активные родители и активисты города. От горуправы выступили директора двух школ, одного детского сада, а также мэр города, руководитель службы образования и зампредседателя горсобрания.

Успели обсудить много вопросов, но для всех животрепещущих моментов времени все же не хватило. В основном говорили о школах, и прежде всего о судьбе 13 школы, известной в Нарве как солдинаская гимназия. Ее планируют, согласно предложению программы развития, объединить с шестой школой. Эта идея уже неоднократно выводила родителей и детей на улицы города с протестом.

Лариса Дегель, руководитель службы образования, в начале встречи рассказала, что все предложения и мнения, которые приходят на адрес горуправы, собирают. Они будут внимательно рассмотрены вне зависимости от того, стоит одна подпись в письме, шесть тысяч подписей или предложение пришло анонимно. "Я вас уверяю, ничего не останется за кадром", – сказала Лариса. Она добавила, что пока не будут изучены все предложения, текст программы развития меняться не будет, потому что у нарвитян должна быть возможность знакомиться с ним в том виде, как он был опубликован 11 мая. Предложения принимаются до 30 мая включительно.

После встречи Лариса Дегель ответила на вопросы RusDelfi.

Роман Треиал, директор солдинаской гимназии, в начале обсуждения поблагодарил учителей, родителей, детей, которые "рьяно поддерживали школу все это время". Он сказал, что намерен отстоять здание гимназии, чтобы дети продолжили учиться на прежнем месте. "Мы прошли с вам за две недели эмоциональный период, – сказал Роман. – Сейчас мы должны внести грамотные предложения для программы". Он выразил надежду, что депутаты в итоге примут верные решения. Зал поддержал его слова аплодисментами.