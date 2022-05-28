Решение не принято, но это нужно сделать в июне – председатель нарвской комиссии по образованию
В Нарве продолжают обсуждать программу развития муниципального образования. В колледже Тартуского университета вечером 27 мая состоялся двухчасовой напряженный диалог между представителями горуправы и горожанами.
На встречу пришли учителя, директора школ и детских садов, представители попечительских советов, активные родители и активисты города. От горуправы выступили директора двух школ, одного детского сада, а также мэр города, руководитель службы образования и зампредседателя горсобрания.
Успели обсудить много вопросов, но для всех животрепещущих моментов времени все же не хватило. В основном говорили о школах, и прежде всего о судьбе 13 школы, известной в Нарве как солдинаская гимназия. Ее планируют, согласно предложению программы развития, объединить с шестой школой. Эта идея уже неоднократно выводила родителей и детей на улицы города с протестом.
Лариса Дегель, руководитель службы образования, в начале встречи рассказала, что все предложения и мнения, которые приходят на адрес горуправы, собирают. Они будут внимательно рассмотрены вне зависимости от того, стоит одна подпись в письме, шесть тысяч подписей или предложение пришло анонимно. "Я вас уверяю, ничего не останется за кадром", – сказала Лариса. Она добавила, что пока не будут изучены все предложения, текст программы развития меняться не будет, потому что у нарвитян должна быть возможность знакомиться с ним в том виде, как он был опубликован 11 мая. Предложения принимаются до 30 мая включительно.
После встречи Лариса Дегель ответила на вопросы RusDelfi.
Роман Треиал, директор солдинаской гимназии, в начале обсуждения поблагодарил учителей, родителей, детей, которые "рьяно поддерживали школу все это время". Он сказал, что намерен отстоять здание гимназии, чтобы дети продолжили учиться на прежнем месте. "Мы прошли с вам за две недели эмоциональный период, – сказал Роман. – Сейчас мы должны внести грамотные предложения для программы". Он выразил надежду, что депутаты в итоге примут верные решения. Зал поддержал его слова аплодисментами.
Хели Адамович, директор детского сада "Солнышко", обратила внимание нарвитян на то, что в городе есть только два реновированных сада, остальные требуют больших вложений. При этом рождаемость падает, поэтому от каких-то зданий придется отказаться в любом случае. "Мне, например, не хватает детей, у меня трехлеток только 14 в группе", – сказала Хели. По залу полетели слова, что в их садиках по 20 детей в таких возрастных группах. Хели подчеркнула, что важнее улучшить качество услуг и сохранить педагогический состав, чем отстаивать здания.
Надежда Черкашина, председатель комиссии по образованию, директор Языкового лицея, сказала: «Какое бы решение мы не приняли, это нужно сделать летом, нельзя переносить его на следующий учебный год». По ее мнению, школы будет штормить весь следующий год, если не решить вопрос в этом июне. «Детям и родителям нужно дать возможность нормально вклиниться в учебный процесс в сентябре», – добавила председатель комиссии по образованию.
О том, что программа, предложенная горуправой, это только проект, мэр Катри Райк проговорила неоднократно. По итогам встречи она ответила на вопросы корреспондента.
Первые вопросы горожан касались темы анализа технического состояния зданий, потому что он вызвал недопонимание. Лариса Дегель прокомментировала, что информацию для технической экспертизы предоставляли сами образовательные учреждения за дигитальными подписями директоров, аудит проводила одна лицензированная организация, поэтому данные сопоставимы. На эти цифры и ориентировались эксперты.
Горячо обсуждалась тема безопасности: как дети после перевода солдинаской гимназии в здание шестой школы будут туда ходить, насколько пришкольная территория безопасна для детей, все ли в порядке с парковками и освещением. Мнения звучали разные. Родители спрашивали, что будет сделано для безопасности. Спикеры единодушно отметили, что расположение школы может быть удобным или нет, но безопасность гарантирована в каждой школе Нарвы. "Ее обеспечивают, как минимум, регулярные инспекции: противопожарные и другие", – подчеркнула Черкашина. – Если что-то не так, то школа должна в кратчайшие сроки решить проблему".
Очень хорошей школьной территории нет ни у одной школы города – с этим согласились все. Поэтому, по словам мэра города, приоритет состоит в строительстве новых школ, чтобы в них уже все было сделано по современным стандартам, чтобы образовательная среда была комфортной и красивой.
"Если измерять по шестибальной шкале, то у всех школ в среднем будет примерно по три балла, – дополнила Черкашина. – У одних школ сильны одни стороны, другие страдают, у других – наоборот".
Эмоционально обсудили вопрос реконструкции бассейна в Языковом лицее, на который, возможно, выделят несколько миллионов евро. Надежда Черкашина сказала, что в обсуждаемой программе только запланированы денежные средства, но это не значит, что они будут. Многие спикеры проговорили о важности того, чтобы бассейн был доступен для всех детей в городе, поэтому одного бассейна мало, а значит, ремонтировать бассейны все же стоит.
В конце встречи родители детских садов "отвоевали" микрофон и задали свои вопросы. Среди них прозвучало мнение Надежды, мамы двоих детей. После встречи она для RusDelfi еще раз проговорила вопросы к руководству города и обосновала их.
Два часа, по ощущениям, промелькнули быстро. Колледж закрывался, поэтому встречу пришлось закончить вовремя. Многие учителя и родители остались на улице и продолжили обсуждение кулуарно, сверяя информацию, проговаривая накопившиеся эмоции, задавая друг другу вопросы. Нарвитянка Елена Пазилина активно включилась в диалог с представителями правления города, активно общалась и после встречи. Елена поделилась мнением, что, на ее взгляд, осталось важного за рамками открытой встречи.
Валерия Лаврова, андрагог, участник рабочей группы, которая помогала в разработке программы развития образования в Нарве, поделилась с RusDelfi своим видением сложившейся ситуации.
Как сказала Катри Райк, какие-то новые варианты в рамках программы будут озвучены не раньше, чем через 10 дней, потому что на анализ присланных предложений и на общение с педагогическими коллективами уйдет время.