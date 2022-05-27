Украинская православная церковь заявила о независимости от Московского патриархата

В заявлении по итогам собора, в частности, говорится, что он "осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убий!" и выражает сочувствие всем, кто пострадал в войне".

"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине", - сказано в документе.

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Статуте об управлении Украинской православной церковью, которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", - заявили участники Собора.

При этом в документе не уточняется, какие именно изменения были внесены в устав.

Кроме того, участники Собора УПЦ заявили, что "не теряют надежду на возобновление диалога" с Православной церковью Украины - второй крупнейшей украинской православной общиной.

Последняя была создана в декабре 2018 года, а в январе 2019-го ее предстоятель митрополит Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Русская православная церковь не признает ПЦУ - как и находящаяся в ее подчинении УПЦ Московского патриархата.

"Понимая особенную ответственность перед Богом, Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском православии, - сказано в заявлении. - Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану на церковном теле".

Участники Собора отмечают, что создание ПЦУ углубило противоречия и "привели к физическому противостоянию". Они говорят, что для возобновления диалога ПЦУ должна "прекратить силовой захват храмов" и "решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ".

По последним данным, у УПЦ МП перед началом российского вторжения было около 12 тысяч приходов, у ПЦУ - около 7 тысяч.

УПЦ МП наделена автономией в составе Русской православной церкви, ее предстоятель митрополит Онуфрий является постоянным членом синода РПЦ.