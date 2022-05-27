Телеканал ETV+ снимает с эфира телеигру "Что? Где? Когда?"

Предыдущие две осени на ETV+ выходила телеигра "Что? Где? Когда?". В новом сезоне зрители ее не увидят.

"В ближайшее время следующего сезона "Что? Где? Когда?" не будет, поскольку это российский формат. И по известным всем причинам мы не очень можем сотрудничать с российскими коллегами. Это и чисто технически сложно. И по политическим соображениям сложно, поэтому, к сожалению, все фанаты "Что? Где? Когда?" должны подождать", - пояснила руководитель телеканала.