Синоптик объяснил, почему погода такая прохладная и дождливая. Будут ли выходные теплее?(2)
По словам дежурного синоптика Государственной метеорологической службы, в дождливой и прохладной погоде Эстонии виновато низкое давление, движущееся к нам из Финляндии, за которым следует холодный ветер. Сегодня вечером и ночью температура воздуха по Эстонии останется в пределах 5-10 градусов.
Однако, по словам синоптика, экстремальных погодных условий или гроз не ожидается, а на следующей неделе холод и дождь снова сменятся солнцем и теплом.
"Это не впервые, когда такая погода в мае", — сказал синоптик, добавив, что в понедельник ожидается прекращение дождя.
Следующая неделя, однако, будет довольно переменчивой, так как во вторник снова ожидается дождь, в среду прохладно, а в четверг снова дождь, а в пятницу - по-весеннему тепло. По словам синоптика, в пятницу ожидается целых 20 градусов тепла, а это значит, что можно доставать пляжные вещи.
Ближайшие выходные будут дождливыми. Согласно прогнозу государственной службы погоды, в пятницу вечером, в субботу и в воскресенье ночью и днем будет идти дождь, а с ночи на понедельник дождь прекратится. В понедельник столбик термометра обещает подняться до +17, и периодически будет светить солнце.
Прогноз на ближайшие 4 дня
Суббота, 28.05
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. На побережье местами туман. Ветер западных направлений 3-8, на побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 3..9°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер западных направлений 3-9, в районе Рижского залива порывы до 12 м/с. Температура воздуха 9..15°С.
Воскресенье, 29.05
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..9°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, вечером облачность и осадки поредеют. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
Понедельник, 30.05
Ночью: Ясно, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. В начале ночи ветер западных направлений 2-8 м/с, после полуночи ослабеет и утром будет переменный. Температура воздуха 2..8, у поверхности почвы местами около 0°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер станет восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 13..19°С.
Вторник, 31.05
Ночью: Начиная с юга облачность увеличится и дожди распространятся в северном направлении. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 8..12°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 2-7, на северном побережье северо-восточный ветер 6-10, порывы до 14 м/с, вечером в южных уездах ветер перейдет к юго-западному, западному и усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха 11..16°С.