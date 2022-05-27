Синоптик объяснил, почему погода такая прохладная и дождливая. Будут ли выходные теплее?

Однако, по словам синоптика, экстремальных погодных условий или гроз не ожидается, а на следующей неделе холод и дождь снова сменятся солнцем и теплом.

"Это не впервые, когда такая погода в мае", — сказал синоптик, добавив, что в понедельник ожидается прекращение дождя.

Следующая неделя, однако, будет довольно переменчивой, так как во вторник снова ожидается дождь, в среду прохладно, а в четверг снова дождь, а в пятницу - по-весеннему тепло. По словам синоптика, в пятницу ожидается целых 20 градусов тепла, а это значит, что можно доставать пляжные вещи.

Ближайшие выходные будут дождливыми. Согласно прогнозу государственной службы погоды, в пятницу вечером, в субботу и в воскресенье ночью и днем ​​будет идти дождь, а с ночи на понедельник дождь прекратится. В понедельник столбик термометра обещает подняться до +17, и периодически будет светить солнце.

Прогноз на ближайшие 4 дня

Суббота, 28.05

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. На побережье местами туман. Ветер западных направлений 3-8, на побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 3..9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер западных направлений 3-9, в районе Рижского залива порывы до 12 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Воскресенье, 29.05

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, вечером облачность и осадки поредеют. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Понедельник, 30.05

Ночью: Ясно, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. В начале ночи ветер западных направлений 2-8 м/с, после полуночи ослабеет и утром будет переменный. Температура воздуха 2..8, у поверхности почвы местами около 0°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер станет восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 13..19°С.

Вторник, 31.05