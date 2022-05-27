"Идеализация советского времени неуместна". В этом году власти Хаапсалу не разрешили проводить Дни ностальгии

Вице-мэр Хаапсалу Тыну Парбус сказал Delfi, что, учитывая нынешнюю ситуацию с войной в Украине, городская управа не считает уместным организовывать фестиваль подобного содержания. "В таком виде и под таким названием городские власти разрешения на это не дадут, но если организаторы придумают что-то другое, с иным контентом, то это не проблема", — сказал Парбус.

"Эта идеализация Советского Союза сейчас неуместна", — добавил Парбус.

Еще в конце марта организаторы мероприятия объявили, что в Дни ностальгии не допускается различная военная атрибутика и военная форма, а также советские знаки отличия и свастика. Но теперь стало известно, что мероприятие в его привычном виде и вовсе отменили.

Правда это не означает, что оно вообще не состоится. По словам вице-мэра Парбуса, городские власти встретятся с организаторами мероприятия в следующую субботу, чтобы обсудить дальнейший план. Это подтвердил изданию Lääne Elu и организатор дней ностальгии Роман Султангиреев.

Дни ностальгии проходят уже 17 лет, и мероприятие тематически отражает быт 80-х и 90-х годов.