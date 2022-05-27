Стали известны результаты первого аукциона на получение частотной лицензии 5G

Аукцион на первую лицензию со стартовой ценой в 1 597 000 евро начался 3 мая, всего состоялось 57 туров.

TTJA выдаст Elisa частотную лицензию после подтверждения итогов конкурса, а также после уплаты Elisa стоимости лицензии и государственной пошлины. После этого Elisa сможет начать использование частоты 5G для предоставления своих услуг.

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, аукцион – событие, за которым внимательно следили как компании, предоставляющие услуги связи, так и обычные эстоноземельцы.

«Итоговая цена, многократно превышающая базовую стоимость, говорит о здоровой конкуренции на нашем рынке, что в свою очередь позволит ускорить поставку 5G до конечного потребителя. Отныне Elisa получила зеленый свет и может предлагать своим клиентам новый пользовательский опыт и новые решения, остается определить еще двух владельцев лицензий. Без сомнения, предпринимателей и обычных пользователей впереди ждет очень интересное время, поскольку интернет-соединение 5G создает множество новых возможностей. Технологический прогресс открывает путь для инноваций, я с нетерпением жду, какие придающие дополнительную ценность и поддерживающие эффективный рост решения будут доступны в различных секторах благодаря сверхбыстрому интернету», — сказал министр.

Аукцион на следующую лицензию будет объявлен TTJA не раньше, чем на следующий рабочий день после поступления платежа за первую лицензию и уплаты государственной пошлины. Всего в рамках конкурса будет выдано 3 частотных лицензии. В дальнейших аукционах не может принимать участие предприятие, которому в ходе конкурса уже была выдана одна лицензия.