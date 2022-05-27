С завтрашнего дня в Ида-Вирумаа будет приостановлена ​​ловля салаки

"В этом году количество салаки, разрешенное к вылову в Ида-Вирумаа, исчерпано, поэтому пришлось прекратить как ее вылов, так и использование вершей в качестве орудия лова.

Салаку прибрежные рыбаки Пярнуского и Саареского еще могут ловить в Рижском заливе, где от выделенной квоты осталось не выловленным 6354 тонны . Кроме того, прибрежные рыбаки в Харьюском, Хийуском, Ляэнеском, Саареском и Ляэне-Вируском уездах могут выловить в общей сложности 160 тонн салаки в другом месте побережья", — сказал министр Круузе.