ВИДЕО | Рекорд! У пары черных аистов в Йыгевамаа вылупилось шесть птенцов

По данным Kotkaklubi, такой большой приплод у находящихся под угрозой исчезновения черных аистов - редкость. В основном черные аисты откладывают 3-5 яиц, в редких случаях их количество может достигать шести. Ранее в Эстонии лишь пару раз находили шесть яиц в гнездах черного аиста, а до этого, почти 30 лет назад, самым большим приплодом из известных было пятеро птенцов за раз.

Ян и Яаника прилетели с зимовки 8 и 11 апреля. После непродолжительных ухаживаний Яаника в конце апреля с интервалом в несколько дней отложила шесть яиц. Через чуть более месяца высиживания, 22 мая, вылупились первые трое птенцов, четвертый — 23 мая, а пятый — 24 мая. Сегодня вылупился шестой. Таким образом, последыш младше своих собратьев на четыре дня, поэтому он значительно меньше остальных, и ему нужно приложить усилия, чтобы не отстать от остальных в конкуренции за еду.

За последние десятилетия численность черных аистов в Эстонии резко сократилась, в среднем, получается, на четыре процента в год. В настоящее время количество черных аистов в Эстонии оценивается в 50-70 пар, но лишь четверть из них успешно гнездится. Так что каждый птенец, вставший на крыло, ценится на вес золота.