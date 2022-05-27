ВИДЕО | Полковник эстонского Генштаба оценил ситуацию в Северодонецке и перспективы вступления Беларуси в войну

Delfi поинтересовался у полковника Янно Мярка, какая сейчас ситуация в Северодонецке и что произойдет, если территория перейдет в руки России.

"Северодонецк пока последняя точка в Луганской области, которая остается под контролем Украины. Кроме того, он еще и самая восточная территория, которая контролируется украинскими войсками", - сказал Мярк.

"Поскольку Российская Федерация четко поставила перед собой цель полностью захватить Луганскую область, теперь, когда у нее не получилось сделать это на стадии переходного этапа на широком фронте, она очень четко сосредоточила свои силы на узком фронте, в направлении Северодонецка и Попасной".

"В то же время я бы это не драматизировал. Даже если РФ захватит эту зону, это будет считаться все же тактическим и локальным успехом. Это еще не означает, что стратегическая цель достигнута", - добавил Мярк.

Полковник упомянул, что в регионе сложная гуманитарная ситуация : по оценкам, в Северодонецке осталось от десяти до пятнадцати тысяч мирных жителей. Для сравнения: в 2017 году в городе проживало почти 106 500 человек.

"Административная власть также говорит о том, что становится все сложнее обеспечивать людей жизненно важными услугами", - говорит Мярк.

По словам полковника, быстрых решений по прекращению войны в данный момент не предвидится. "Ни одна из сторон не добилась решающего стратегического успеха", — сказал он. Он добавил, что Украине по-прежнему нужны системы вооружения большой дальности, как артиллерийские, так и системы залпового огня, а также наступательная авиация и средства ПВО. С одной стороны, для подавления артиллерийского огня России, который Россия использует в настоящее время в своем активном наступлении, но и, с другой стороны, для перехвата инициативы и проведения более широкой контратаки.