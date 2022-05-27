В Ласнамяэ открывается новая площадка для выгула собак

«Проживающие в Ласнамяэ владельцы собак проявляют большой интерес к площадкам для выгула своих питомцев, так как это позволяет отпустить собаку гулять без поводка и дать ей возможность общаться с другими собаками. До сих пор в Ласнамяэ было 7 таких площадок. В дополнение к площадке возле Мустакиви теэ к концу этого года планируется открыть площадку и в парке Сели», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.