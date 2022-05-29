ФОТО | Женщина, столкнувшая молодую мать с перрона, опознана и задержана

"Она подошла на остановке Рахумяэ к женщине, которая ждала со своим 3-летним ребенком поезда, и толкнула женщину с перрона вниз. К счастью, в это время поезда не было", - напомнила суть инцидента следователь Ляэне-Харьюского отделения полиции Пилле Вилу.

Пострадавшая женщина взяла своего ребенка и попыталась уйти от нападавшей подальше, но последняя последовала за ней и ударила женщину в лицо. После чего агрессивная женщина села в 16.25 в поезд и поехала в сторону Балтийского вокзала. В поезде она ударила еще одну пожилую женщину.