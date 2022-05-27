ФОТО И ВИДЕО | Полиция ищет пропавшего в Тарту 40-летнего мужчину

Сегодня в полицию сообщили о том, что друзья не могут связаться с Ээро, который живет за границей, но сейчас находится в Эстонии и проживает в отеле Pallas, расположенном по адресу Рийа, 4 в Тарту.

На записи камер видеонаблюдения видно, что мужчина покинул отель 26 мая в районе 19.20. Свой телефон, принимаемые лекарства и другие личные вещи он оставил в отеле, что показалось подозрительным, и к поиску привлекли полицию.

Полиция проверила другие возможные места нахождения мужчины в Пярну, Вильянди и Таллинне, в том числе больницы, но установить местонахождения Ээро не удалось. Работы по его поиску продолжаются.

Мужчина на момент выхода из отеля был одет в темный пиджак, джинсы, и еще одни джинсы, обмотанные вокруг шеи, свисали у него с плеча. У мужчины борода, лысина, его походка затруднена, на носу ссадина из-за недавнего падения.

Тем, кто видел этого мужчину, начиная со вчерашнего вечера, просьба позвонить по номеру 112.