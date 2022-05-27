Единственный работник и оборот на миллионы. Власти прекратили рискованную деятельность связанной с криптовалютой фирмы

Бюро данных по отмыванию денег установило, что в фирме была ненадлежащие оценка рисков и система управления рисками, процедурные правила не отвечали рельной деятельности по предоставлению услуг, а руководство не находилось в Эстонии. Несмотря на 6-миллионный оборот и 6000 клиентов, фирма не подала в Бюро ни одного извещения о подозрительных или необычных сделках. Были зафиксированы недостатки в применении мер контроля и передачи данных, а также невыполнение предписаний.

"Деятельность фирмы по воспрепятствованию использования финансовой системы и экономического пространства Эстонии для отмывания денег и финансирования терроризма была недостаточной", - отметил начальник отдела надзора Бюро Керт Вылли.

Он отметил формальную связь склонной к рискам фирмы с Эстонией, ее нежелание следовать здешнему законодательству. "Бросается в глаза наличие лишь одного члена правления фирмы, что явно непропорционально для управления рисками при таком большом обороте", - пояснил Вылли.

Бюро сообщило фирме о начале надзорного производства 27 декабря 2021 года. Проверка на месте в таллиннской конторе фирмы была проведена 16 марта 2022 года. Компания не дала возможность Бюро провести дополнительную проверку на месте и 17 мая 2022 года отказалось от своей лицензии на оказание услуг с виртуальной валютой.

По состоянию на начало мая в Эстонии выдано 369 разрешений на деятельность по оказанию услуг, связанных с виртуальной валютой. 15 марта 2022 года вошли в силу поправки в законодательство, касающиеся воспрепятствования отмыванию денег и финансированию терроризма. Фирмы, оказывающие услуги, связанные с виртуальной валютой, должны привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами к 15 июня 2022 года.