Эстонские футболисты сыграют с чемпионом Южной Америки

Сборная Эстонии уже планирует провести игру с Сан-Марино (2 июня), Мальтой (9 июня) и Албанией (13 июня), но поскольку в поединке между двумя играми в Лиге наций будет недельный перерыв, то для сборной Эстонии давно искали соперника. Однако в то время большинство европейских команд играют свои матчи в Лиге Наций, поэтому искали соперника не только в Европе.