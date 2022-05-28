Эстонские футболисты сыграют с чемпионом Южной Америки
Несколько аргентинских СМИ сообщают, что помимо Италии их сборная в июне встретится со сборной Эстонии. Сообщается, что матч состоится 5 июня в Испании.
Сборная Эстонии уже планирует провести игру с Сан-Марино (2 июня), Мальтой (9 июня) и Албанией (13 июня), но поскольку в поединке между двумя играми в Лиге наций будет недельный перерыв, то для сборной Эстонии давно искали соперника. Однако в то время большинство европейских команд играют свои матчи в Лиге Наций, поэтому искали соперника не только в Европе.
Несколько порталов считают, что соперником будет победитель кубка Америки 2021 - сборная Аргентины. У родной сборной Лионеля Месси также в настоящее время запланирован на 1 июня Кубок Артемио Франки, в котором Аргентина сыграет с чемпионом Европы - со сборной Италии. Матч состоится в Сан-Себастьяне, на северном побережье Испании.