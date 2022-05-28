Футбол
28.05.2022, 12:48

Эстонские футболисты сыграют с чемпионом Южной Америки

 
Jalgpall Eesti-Küpros
Jalgpall Eesti-Küpros
ФОТО: Õhtuleht | Robin Roots

Несколько аргентинских СМИ сообщают, что помимо Италии их сборная в июне встретится со сборной Эстонии. Сообщается, что матч состоится 5 июня в Испании.

Сборная Эстонии уже планирует провести игру с Сан-Марино (2 июня), Мальтой (9 июня) и Албанией (13 июня), но поскольку в поединке между двумя играми в Лиге наций будет недельный перерыв, то для сборной Эстонии давно искали соперника. Однако в то время большинство европейских команд играют свои матчи в Лиге Наций, поэтому искали соперника не только в Европе.

Несколько порталов считают, что соперником будет победитель кубка Америки 2021 - сборная Аргентины. У родной сборной Лионеля Месси также в настоящее время запланирован на 1 июня Кубок Артемио Франки, в котором Аргентина сыграет с чемпионом Европы - со сборной Италии. Матч состоится в Сан-Себастьяне, на северном побережье Испании.



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