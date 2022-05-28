В ряде секторов экономики Эстонии зарплаты в начале года росли быстрее, чем цены

Но в нескольких секторах, таких как строительство зданий, специальные строительные работы, у курьеров, научных работников, в маркетинге и маркетинговых исследованиях, средняя заработная плата выросла больше, чем цены. За последние три года средняя заработная плата выросла примерно на 20%, а в сфере ИТ – на целых 30%.



Эстонская экономика до сих пор хорошо переносила различные трудности. Компании по-прежнему стремятся нанимать больше сотрудников. Тысячи рабочих мест до сих пор не заполнены. Касса по безработице зарегистрировала рекордное количество вакансий, больше, чем во время предыдущего бума в 2007 году. Украинцы мало повлияли на смягчение дефицита рабочей силы. На сегодняшний день почти 2000 военных беженцев нашли работу через Кассу по безработице. Еще около 5000 украинцев ищут работу.



Острая нехватка рабочей силы и повышение минимальной зарплаты поддерживают быстрый рост заработной платы. По оценкам Swedbank, средняя чистая заработная плата в этом году вырастет на 6 процентов. Однако быстрый рост цен приведет к снижению покупательной способности наёмных работников на 6% в этом году. Это означает, что мы откатываемся по уровню жизни на три года назад – в 2019 год.