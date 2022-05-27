Эксперты: когда покупка автомобилей в интернет-магазинах станет в Эстонии новой нормальностью?
В 2022 году американская компания по продаже подержанных автомобилей Carvana вошла в десятку крупнейших компаний электронной коммерции в США. Кроме того, ожидается, что объём покупок автомобилей в интернет-магазинах в США в этом году вырастет на 50%. Что думают об этом продавцы автомобилей в Эстонии?
По словам исполнительного директора Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата, тема интернет-магазина для продаж автомобилей была актуальна в идеях автопроизводителей около 10 лет назад. «Большинство автопроизводителей предсказывали, что вскоре автомобильный бизнес пойдёт в этом направлении, и классические автомобильные салоны останутся в прошлом. К сожалению, большой оптимизм угас. Сегодня можно говорить о возможности виртуально сконфигурировать автомобиль и заказать его, но это всё же только альтернатива, а не основное решение», – рассказал он.
По словам Силлата, главная проблема электронного заказа – именно виртуальность, потому что в реальной жизни заказанный автомобиль может не подойти, например, автомобиль неудобен и узок или собака «не принимает его за свой». «Поскольку автомобиль был, есть и будет основным вложением ещё несколько десятилетий, удобство выбора, безусловно, не перевесит тщательность выбора. Как минимум не в течение 10–15 лет и не в случае с нынешними свойствами и различиями автомобилей. Не исключено, что в 2050 году покупка автомобиля в собственность сойдёт на «нет», автомобили будут брать в аренду в автопарках, формат производства автомобилей будет унифицирован, и варьироваться будет только логотип автомобиля на капоте. Тогда заказ автомобиля действительно станет процессом без эмоций и вполне подойдёт для электронных решений», – рассказал исполнительный директор AMTEL.
Около 3% автомобилей покупаются в интернет-магазинах
По словам Кристийны Тамбаум, менеджера по маркетингу Auto 100 Škoda, в настоящее время через интернет-магазин Škoda продаётся около 3% всех предлагаемых транспортных средств. «Объём покупок автомобилей в интернет-магазине увеличился через 2–3 месяца после начала пандемии COVID-19, и остаётся на том же уровне по сей день. Хотя объём покупок автомобилей в интернет-магазине, вероятно, в будущем будет постепенно расти, дилерские центры никуда не исчезнут», – рассказала Тамбаум.
По её словам, в интернет-магазине покупают скорее более дешёвые автомобили или совершают повторные покупки, т. е. клиент уже знает, что он хочет. С другой стороны, более дорогие автомобили требуют большей предварительной работы, и их покупатели предпочитают посещать автосалоны. «Чем сложнее технический функционал автомобилей, тем больше информации нужно покупателю от продавца. Особенно это касается электромобилей, где 80% интересующихся не имеют предыдущего опыта, и вопросов само собой значительно больше. Поэтому сам по себе интернет-магазин определённо не является ключевым словом будущего», – пояснила менеджер по маркетингу Auto 100 Škoda. В то же время она считает, что количество информации, доступной в сети, со временем обязательно увеличится, и клиенты станут ещё более информированными, до того как сделают заказ в салоне.
С другой стороны, Кристина Тамбаум считает, что объём краткосрочной и среднесрочной аренды через различные приложения по subscribe-принципу будет увеличиваться, поскольку клиент покупает мобильность и ценит гибкость.
Онлайн-сервисы и услуги по аренде в приложениях в текущей экономической ситуации зарабатывают прибыль
По словам Андруса Валма, исполнительного директора Mobire Group, долгосрочная аренда с полным спектром услуг является самым быстро набирающим популярность решением по использованию транспортных средств на рынке стран Балтии. «Различные решения по аренде и каршерингу транспортных средств приводят к тому, что всё больше и больше людей задаются вопросом, является ли владение личным автомобилем абсолютно необходимым. Трудности с поставками новых автомобилей в прошлом году, рост цен и неопределённость в отношении будущего также сильно способствовали этому. Например, прогнозируется, что цены на автомобили вырастут не менее чем на 15% в этом году», – сказал Валма. Он добавил, что такими же темпами, как инфляция, растут цены на услуги и товары, связанные с эксплуатацией автомобилей, такие как плановое обслуживание, техосмотры, новые шины и т. д.
В то же время, по словам Валма, наблюдается тенденция к тому, что всё больше и больше людей арендуют автомобили в интернет-магазине. «Возможно, люди чувствуют существенную разницу при покупке личного автомобиля и аренде, как будто последний не совсем свой, и поэтому осмеливаются выбирать автомобиль в интернет-магазине. Человек понимает, что будет использовать этот автомобиль, например, в течение следующего года или двух, поэтому он не представляет такой большой сентиментальной ценности. Также люди осознают, что если в один прекрасный день транспортное средство больше не нужно, проще отказаться от услуги аренды, чем продавать транспортное средство», — рассказал исполнительный директор Mobire Group.
Он считает, что в случае с краткосрочной и долгосрочной арендой объём аренды онлайн или через приложения будет расти в геометрической прогрессии в ближайшие годы, потому что люди ценят время и удобство. Исполнительный директор AMTEL согласился с тем, что молодое поколение видит в автомобиле скорее препятствие, нагрузку и загрязнитель окружающей среды, а не символ свободы. «Планируя производство с таким мышлением, мы можем в какой-то момент прийти к унифицированным автомобильным платформам, которые большей частью будут принадлежать поставщикам услуг. Владение автомобилем не особенно вписывается в эту картину. В то же время опасаться скорых перемен или надеяться на них не стоит», — сказал Силлат.