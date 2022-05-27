Эксперты: когда покупка автомобилей в интернет-магазинах станет в Эстонии новой нормальностью?

По словам исполнительного директора Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата, тема интернет-магазина для продаж автомобилей была актуальна в идеях автопроизводителей около 10 лет назад. «Большинство автопроизводителей предсказывали, что вскоре автомобильный бизнес пойдёт в этом направлении, и классические автомобильные салоны останутся в прошлом. К сожалению, большой оптимизм угас. Сегодня можно говорить о возможности виртуально сконфигурировать автомобиль и заказать его, но это всё же только альтернатива, а не основное решение», – рассказал он.

По словам Силлата, главная проблема электронного заказа – именно виртуальность, потому что в реальной жизни заказанный автомобиль может не подойти, например, автомобиль неудобен и узок или собака «не принимает его за свой». «Поскольку автомобиль был, есть и будет основным вложением ещё несколько десятилетий, удобство выбора, безусловно, не перевесит тщательность выбора. Как минимум не в течение 10–15 лет и не в случае с нынешними свойствами и различиями автомобилей. Не исключено, что в 2050 году покупка автомобиля в собственность сойдёт на «нет», автомобили будут брать в аренду в автопарках, формат производства автомобилей будет унифицирован, и варьироваться будет только логотип автомобиля на капоте. Тогда заказ автомобиля действительно станет процессом без эмоций и вполне подойдёт для электронных решений», – рассказал исполнительный директор AMTEL.

Около 3% автомобилей покупаются в интернет-магазинах

По словам Кристийны Тамбаум, менеджера по маркетингу Auto 100 Škoda, в настоящее время через интернет-магазин Škoda продаётся около 3% всех предлагаемых транспортных средств. «Объём покупок автомобилей в интернет-магазине увеличился через 2–3 месяца после начала пандемии COVID-19, и остаётся на том же уровне по сей день. Хотя объём покупок автомобилей в интернет-магазине, вероятно, в будущем будет постепенно расти, дилерские центры никуда не исчезнут», – рассказала Тамбаум.